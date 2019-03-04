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В России "с размахом" отметили открытие новой помойки

Сегодня, 12:07

По словам очевидцев, не хватало лишь цветов, чтобы их "возложить" к новой "достопримечательности"

Фото: Pixabay
В России "с размахом" отметили открытие новой помойки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf8/ae6/5c7cf8ae6b4f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf8/ae6/5c7cf8ae6b4f7.jpg Россия По словам очевидцев, не хватало лишь цветов, чтобы их «возложить» к новой «достопримечательности»

Довольно необычный повод для праздника выбрало руководство одного из районов столицы российской республики Дагестан города Махачкала – открытие новой помойки.

Очевидец снял на видео, как к мусорнику "дети приходят как на парад, сфотографироваться, сделать селфи".

"Это очень красиво. Больше других мест в Махачкале нет, кроме этого. Открытие мусорки в центре города", – иронизирует автор ролика, поздравив всех с этим "торжественным" событием.

По словам "оператора", не хватало лишь цветов, чтобы их "возложить" к новой "достопримечательности".

Кроме местных жителей, открывать новую помойку приехали официальные лица, а профессиональный фотограф делал групповые снимки на фоне контейнеров.

Местные СМИ пишут, что городское правление взялось с размахом открывать новые помойки после предновогоднего мусорного коллапса, когда из-за забастовки водителей мусоровозов Махачкала чуть не утонула в собственных отходах.

Напомним, несколько лет назад в России уже происходил подобный "праздник" - торжественную церемонию открытия нового мусорного бака с приуроченными к нему мероприятиями проводили в Новокузнецке.

Мы также писали, что в январе на мусорной свалке в Краснодарском крае РФ обнаружили трупы рептилий - питона и крокодила.

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Тег Россия, курьез, дагестан, конфуз, махачкала, мусорник, мусорный бак, мусорка, мусорная свалка

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