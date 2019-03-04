В России "с размахом" отметили открытие новой помойки
По словам очевидцев, не хватало лишь цветов, чтобы их "возложить" к новой "достопримечательности"
Довольно необычный повод для праздника выбрало руководство одного из районов столицы российской республики Дагестан города Махачкала – открытие новой помойки.
Очевидец снял на видео, как к мусорнику "дети приходят как на парад, сфотографироваться, сделать селфи".
"Это очень красиво. Больше других мест в Махачкале нет, кроме этого. Открытие мусорки в центре города", – иронизирует автор ролика, поздравив всех с этим "торжественным" событием.
По словам "оператора", не хватало лишь цветов, чтобы их "возложить" к новой "достопримечательности".
Кроме местных жителей, открывать новую помойку приехали официальные лица, а профессиональный фотограф делал групповые снимки на фоне контейнеров.
Местные СМИ пишут, что городское правление взялось с размахом открывать новые помойки после предновогоднего мусорного коллапса, когда из-за забастовки водителей мусоровозов Махачкала чуть не утонула в собственных отходах.
Напомним, несколько лет назад в России уже происходил подобный "праздник" - торжественную церемонию открытия нового мусорного бака с приуроченными к нему мероприятиями проводили в Новокузнецке.
Мы также писали, что в январе на мусорной свалке в Краснодарском крае РФ обнаружили трупы рептилий - питона и крокодила.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России "с размахом" отметили открытие новой помойки". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Днепра украли новые мусорные баки, чтобы квасить в них капусту
Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком