В России самолет совершил жесткую посадку (видео)

Самолет Ан-2, на борту которого по уточненным данным находилось 14 человек, потерпел крушение под Магаданом

Частный самолет Ан-2 на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку.

Об этом информирует пресс-служба российского областного МЧС.

"Всего на борту находилось 12 человек и 2 члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно", – сказали в пресс-службе.

Самолет Ан-2, на борту которого по уточненным данным находилось 14 человек, потерпел крушение под Магаданом, скорее всего из-за технических проблем или человеческого фактора.

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"Среди приоритетных версий – ошибка экипажа (...) и плохое техническое состояние самолета", – сказал источник.

По предварительным данным в аварии никто не погиб. Пострадали до 7 человек.

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"Травмы легкие. Их жизни ничто не угрожает", – сообщил источник.

Все пассажиры и экипаж сами покинули самолет после аварии.

На место происшествия выехала оперативная группа МЧС , медики Всего задействовано 48 человек, в распоряжении которых 15 единиц техники, из них от МЧС – 37 человек и 8 единиц техники.

Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме.

Видео: magadanmedia.ru

Напомним, ранее мы рассказывали, как на борту Boeing 737-340 пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как вести себя при экстренной посадке самолета.

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