В России скандал: дочь Пескова жалуется на беспредел силовиков

Цивилизованный человек не будет относиться равнодушно к беспределу российских силовиков, сказала она

Елизавета Пескова. Фото: facebook.com/vadimo1977

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Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова, которая ранее жаловалась на травлю в соцсетях, заявила, что источником беспредела в РФ являются правоохранительные органы. Об этом она сказала в интервью, видео которого появилось в Сети.

"Во Франции беспредел идет от самих митингующих. По сути, любой, кто надел желтый жилет, может им считаться. То есть, там беспредел идет от тех, кто митингует. А в России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов. Это основное отличие", - сказала она, комментируя жесткое обращение силовиков с протестующими в России.

Как известно, последние несколько лет дочь пресс-секретаря президента РФ живет в Париже, где учится в бизнес-школе.

Летом 2017 года Пескова вернулась в Россию и стала советником президента российской ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". В начале августа 2017-го она вместе с "Аванти" посетила судоремонтный завод "Южный" в оккупированном Севастополе, где заявила, что будет помогать привлекать молодых людей в судоремонтную отрасль.

Однако 30 августа Елизавета покинула "Аванти" и вернулась во Францию.

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