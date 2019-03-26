В России снова "мостопад": хутор отрезало от внешнего мира
Рухнувший автомобильный мост через реку Хадажка повредило во время наводнения в октябре 2018 года
В Хадыженском городском поселении (Краснодарский край России) рухнул находившийся в аварийном состоянии автомобильный мост через реку Хадажка, в результате чего жители хутора Травалев Хадыженского района оказались в прямом смысле отрезаны от цивилизации.
Как сообщают в региональном ГУ МЧС РФ, через мост осуществлялось пешеходное сообщение с семью домами, в которых проживает 17 человек, включая пятеро детей.
В связи с произошедшим было организовано дежурство автомобиля для доставки продуктов питания и людей через брод реки Хадажка, а местная администрация решила соорудить временный пешеходный мост.
Автомобильный мост через реку Хадажка был поврежден во время наводнения в октябре 2018 года. Движение автомобилей по нему было закрыто.
Напомним, в декабре в России обрушился мост, который находился на реконструкции. Рухнувший в городе Буйнанск объездной мост планировали открыть в начале следующего года.
Мы также писали, что в октябре автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области России.
Кроме того, в этот же день автомобильный мост обрушился между селами Дубенки и Ардатово в республике Мордовия.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России снова "мостопад": хутор отрезало от внешнего мира". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве в разгар гуляний рухнул мост с людьми: пострадали полтора десятка человек
Мост был пешеходным и не выдержал нагрузки от количества скопившихся людей
Прыгали и качали: туристы обрушили канатный мост в Китае
В результате инцидента никто не пострадал – людей спасли пояса безопасности, а мост закрыли на неопределенный срок
В Румынии обрушился мост: заблокировано железнодорожное сообщение с Молдовой
Перила и пешеходная часть моста упали на рельсы