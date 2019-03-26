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В России снова "мостопад": хутор отрезало от внешнего мира

Сегодня, 19:51

Рухнувший автомобильный мост через реку Хадажка повредило во время наводнения в октябре 2018 года

Фото: vk.com/apsheronskyi.raion
Фото: vk.com/apsheronskyi.raion.
В России снова "мостопад": хутор отрезало от внешнего мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a66/516/5c9a66516bf6e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a66/516/5c9a66516bf6e.jpg Россия Рухнувший автомобильный мост через реку Хадажка повредило во время наводнения в октябре 2018 года

В Хадыженском городском поселении (Краснодарский край России) рухнул находившийся в аварийном состоянии автомобильный мост через реку Хадажка, в результате чего жители хутора Травалев Хадыженского района оказались в прямом смысле отрезаны от цивилизации.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС РФ, через мост осуществлялось пешеходное сообщение с семью домами, в которых проживает 17 человек, включая пятеро детей.

В связи с произошедшим было организовано дежурство автомобиля для доставки продуктов питания и людей через брод реки Хадажка, а местная администрация решила соорудить временный пешеходный мост.

Автомобильный мост через реку Хадажка был поврежден во время наводнения в октябре 2018 года. Движение автомобилей по нему было закрыто.

Напомним, в декабре в России обрушился мост, который находился на реконструкции. Рухнувший в городе Буйнанск объездной мост планировали открыть в начале следующего года.

Мы также писали, что  в октябре автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области России.

Кроме того, в этот же день автомобильный мост обрушился между селами Дубенки и Ардатово в республике Мордовия.

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Тег Россия, мост, обрушение, краснодарский край

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Источник:

Интерфакс-Украина

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