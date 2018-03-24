В России со скандалом снесли недостроенную 220-метровую телебашню

Противники сноса забрались на башню и требовали провести референдум о ее демонтаже, однако со временем замерзли и спустились с вышки

В центре Екатеринбурга Уральская горно-металлургическая компания снесла основную часть недостроенной телебашни – прозвучала громкая сирена, раздался взрыв, башня завалилась на бок и упала.

Тема демонтажа 220 метровой вышки, которая была самым высоким сооружением в Екатеринбурге и на месте которой сейчас планируют построить многофункциональную ледовую арену, вызвала в городе большой общественный резонанс и споры.

В пятницу, 23 марта, рано утром трое противников сноса забрались на недостроенную телебашню и планировали остаться там до демонтажа, требовали провести референдум по этому вопросу, но через несколько часов замерзли и спустились вниз.

Недалеко от недостроенной телебашни собралась толпа местных жителей, чтобы посмотреть, как ее будут сносить, некоторые пришли целыми семьями.

Строительство телебашни началось в 1983 году и активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено. Высота башни должна была составить 361 метр.

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