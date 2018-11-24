В России собрались проверить, были ли на Луне американцы

Вчера, 18:06

Рогозин поведал, что "Роскосмос" собирает трамваи и готовится создать базу на Луне

Фото: AFP
Фото: AFP

Корпорация "Роскосмос" готовит планы полетов на Луну, создании там посещаемой базы, а собирается проверить, действительно ли американцы побывали на спутнике Земли. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдовы Игорь Додон.

"Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были ли они там или нет. Они говорят, что были, но мы проверим", – поведал он.

При этом Рогозин рассказал Додону, что среди занятий "Роскосмоса" значится также сборка трамваев, организация работы комбайнов и обеспечение спутниковой связи.

Стоит напомнить, что первая высадка человека на Луну состоялась 20 июля 1969 года. Тогда на ее поверхность ступили Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. 

Отметим, что недавно Рогозин заявил о планах России построить на поверхности Луны научную станцию совместно с китайцами.

"Не исключаю, что как только мы определимся с американцами по контурам нашей лунной программы – это наша пилотируемая программа на Луну, формирование научной станции на поверхности Луны, – вполне вероятно, будет с нашими китайскими коллегами", – заявил глава "Роскомоса".

Как сообщалось, Россия начала работу над ракетой "Союз-5", которую окрестили "конкурентом Falcon 9". Этот носитель представляет собой двухступенчатую среднюю ракету.
Россия, Луна, роскосмос, рогозин
Источник:

"Сегодня"

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