В России стюардесса выпала из самолета

В московском аэропорту Внуково бортпроводница выпала из готовящегося ко взлету самолета. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.

Женщину доставили в больницу в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что певица Джоанна Кейтрал сообщила на своей Twitter-странице, что работники австралийской авиакомпании Qantas не пропустили ее в зал ожидания из-за того, что она была обута в угги. Обувь назвали "неуместной и слишком свободного стиля".

Сообщается, что певицу из группы Human League остановили работники авиакомпании Qantas на входе в VIP-зал. В итоге, она была вынуждена купить дорогую обувь, чтобы попасть на посадку.

Также неприятный инцидент не так давно случился с китаянками, которые застряли в аэропорту из-за обезображенных лиц после пластики.

Кроме того, мы писали, что в киевском аэропорту "Борисполь" впервые провели свадебную церемонию. Услугу поставят на поток.