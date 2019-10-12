В России торжественно открыли бездорожье: соцсети в восторге

Открытие дороги в Удмурдии. Фото: facebook.com/adagamov

В России, где ранее местные власти опозорились тем, что во время праздника кормили жителей блинами с лопаты, произошел новый конфуз. В двух деревнях Юкаменского района Удмуртии состоялось торжественно "открытие дорог", однако на фото с мероприятия видно, что люди стоят по щиколотку в грязи.

"В двух деревнях Юкаменского района Удмуртии состоялись торжественные церемонии по открытию новых дорог. Это хорошая новость, конечно. Но, если это "новые дороги", то что же тогда там было до них??", – написал в Facebook российский блогер Рустем Адагамов, который и опубликовал фото с "открытия".

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На фото есть и красная лента, и каравай, и люди в национальных костюмах. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на "торжественное мероприятие".

Ранее мы писали, что в Тверской области России разделительную полосу нанесли на грунтовую дорогу, ведущую в деревню Палкино.

Местные чиновники категорически отказались признавать, что такой факт имел место, да и вообще заявили, что такой дороги в области нет. Журналисты выехали на место и удостоверились, что на разбитой песчаной дороге к деревне Палкино действительно нанесена разметка.

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