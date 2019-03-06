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В России участковый получил пожизненное за убийства ради квартир

Сегодня, 22:18

Фигуранты инсценировал "естественную" смерть жильцов, после чего переписывали на себя имущество

Сергей Крохин. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петерубрга
Сергей Крохин. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петерубрга.
В России участковый получил пожизненное за убийства ради квартир //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/028/0ae/5c80280ae712a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/028/0ae/5c80280ae712a.jpeg Россия Фигуранты инсценировал «естественную» смерть жильцов, после чего переписывали на себя имущество

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к пожизненному заключению бывшего участкового полиции Сергея Крохина. Он был организатором банды "черных риелторов". Суд признал его в совершении двух убийств и организации еще четырех.

Вместе с тремя подельниками Крохин совершал преступления с 2011 по 2015 год для того, чтобы завладеть квартирами убитых.

Преступники входили в доверие к одиноким владельцам квартир — алкоголикам или наркоманам. Фигуранты инсценировал их "естественную" смерть, после чего переписывали на себя имущество.

Убийцы душили своих жертв или давали им смертельную дозу метадона, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сообщник Крохина – Сергей Никитин получил 13 лет лишения свободы. Остальных членов преступной группировки, Забара Зубова и Виктора Зорина, приговорили к соответственно к восьми и девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Преступникам так и не удалось оформить на себя большинство квартир. Их прибыль следствие оценивает в 800 тысяч рублей (около 321 тыс. грн), полученных от продажи половины одной из квартир.

Напомним, в Киеве милиционеры убивали людей ради квартир. Квартиры банда подбирала тщательно — нужны были как минимум двухкомнатные и недалеко от центра столицы, подозреваемые задержаны.

Подобный случай произошел В Украине также в 2007 году. Участковый в Белой Церкви организовал убийство ради квартиры.

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Тег Россия, убийство, квартира, Санкт-Петербург, участковый

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info24.ru

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