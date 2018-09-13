В России участник Pussy Riot попал в реанимацию, близкие говорят о возможном отравлении

Вечером во вторник, 11 сентября, участника российского оппозиционного объединения Pussy Riot, издателя интернет-СМИ Медиазона Петра Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии.

Близкие активиста предполагают, что его могли отравить.

По словам девушки Верзилова, участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, на котором рассматривалось дело против нее. Вечером он лег спать, а когда проснулся, сказал, что начинает терять зрение. Потом активисту становилось все хуже – он начал терять речь и способность прямо ходить.

"Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества". Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред... Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать", – рассказала девушка.

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Как передает издание, мать Верзилова приехала в больницу, но ее не пустили к сыну. Ей также отказались сообщать, в каком он состоянии - и какой у него предварительный диагноз.

В очередной раз "Pussy Riot" напомнили о себе в финале чемпионата мира по футболу. Другие участники группы выбежали в полицейской форме на поле. Требовали освободить политзаключенных, прекратить уголовное преследование за репосты и участие в митингах. За эту акцию московский суд назначил им арест на 15 суток и запретил три года посещать официальные спортивные мероприятия.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежа Толоконникова были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый "панк-молебен", который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.