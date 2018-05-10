В России ученик на уроке открыл огонь из ружья, после чего застрелился

Во время нападения дети выпрыгивали в окно со второго этажа и получили травмы

В России учащиеся продолжают шокировать общественность нападениями – то с ножом, то с "огнестрелом". В Новосибирской области 16-летний ученик колледжа прямо на уроке открыл огонь по детям из охотничьего ружья Иж-12, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Инцидент случился сегодня утром в колледже города Барабинск: парень из-за личной неприязни к своим сверстникам прямо во время урока достал ружье и выстрелил в сторону учеников, в результате чего ранил одного в плечо. Двое человек попытались скрыться от нападавшего и выпрыгнули в окно со второго этажа: один из них получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой несовершеннолетний – перелом стопы.

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После этого 16-летний ученик вышел в коридор и выстрелил себе в голову. Скончался на месте.

Барабинской межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности образовательного учреждения, по результатам которой будет дана оценка законности действий должностных лиц.

Напомним, 18 апреля в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Также он ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. Оказалось, что страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту. Также выяснилось, что нападавший планировал убить 30 человек.

28 апреля сообщалось, что в России во время спектакля школьник в роли Отелло ранил себя настоящим кинжалом. Учительница решила, что должен быть задействовано настоящее холодное оружие, а не бутафорское.