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В России умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

Сегодня, 12:24

Физик получил наивысшую награду научного мира в 2000 году

Жорес Алферов
Жорес Алферов. Фото: сайт Кремля
В России умер лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a58/3f8/5c7a583f8fb0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a58/3f8/5c7a583f8fb0b.jpg Россия Физик получил наивысшую награду научного мира в 2000 году

В российском Санкт-Петербурге на 89-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Ученый умер 1 марта в 23:40 по московскому времени.

Как сообщил главный врач больницы Российской академии наук Олег Чугунов, Алферов умер из-за острой сердечно-легочной недостаточности. 

При этом неофициальные источники в медицинских кругах рассказали, что ученый долгое время болел, а в ноябре 2018 года попал в больницу с подозрением на инсульт. При этом еще осенью-2018 в Российской академии наук (РАН) отмечали, что это был гипертонический криз.

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживавших в России лауреатов Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 год он занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году Алферов вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером получил Нобелевскую премию по физике за разработки в полупроводниковой технике. С 1995 года до смерти Алферов был депутатом Госдумы и поддерживал оккупацию Россией Крыма.

Напомним, недавно умер лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура. Ученый работал в Нагойском и Бостонском университетах. В 2008 году получил Нобелевскую премию в соавторстве с американскими химиком китайского происхождения Роджером Тсиеном и нейробиологом Мартином Чалфи.

Также в 2018 году китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо умер в возрасте 61 года.

Смотрите видео с церемонии награждении нобелевских лауреатов 2018 года:

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Тег смерть, физика, нобелевский лауреат, нобелевская премия, физик, Жорес Алферов

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Источник:

ТАСС

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