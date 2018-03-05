В России в детском саду детей обожгли лампой

Сегодня, 13:45

Восемь детей получили серьезные ожоги глаз – воспитательница включла неисправную лампу


В Магадане, Россия, в одном из детских садов восемь детей получили ожоги глаз.

Дети были травмированы неисправной бактерицидной лампой. Виной тому стала халатность воспитателей. Это выяснили в прокуратуре области.

Следователи выяснили, что одна из воспитательниц вкрутила неисправную лампу в устройство. Она знала, что лампу необходимо поменять, так как она была неисправной, однако не сделала этого по какой-то причине. 

Напомним, недавно воспитатели и нянечка в детском саду забыли на прогулке трехлетнюю девочку. Когда они вернулись за ней на улицу, она была уже мертва. Все произошло в детском саду №2120 в городе Московский.

Ранее в детском саду Михайловки в Волгоградской области РФ провели акцию, посвященную 75-летию победы в Сталинградской битве. Воспитатели выстроили детей с шариками в руках цифрой "75" и сфотографировали. Снимок попал в Сеть и возмутил пользователей, на фото дети стояли на коленях в снегу.

Ранее в Ирпене под Киевом произошло ЧП в одном из детских садов. Там маленькую девочку облили горячим супом.
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Источник:

"Сегодня"

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