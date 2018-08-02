В России за фразу "Путин – вор" полиция завела дело на активиста

В России полицейские завели дело на организатора акции против повышения пенсионного возраста, которая проходила в удмуртском городе Сарапул. Об этом сообщает "ОВД Инфо".

На Руслана Тимуршина составили административный протокол, в котором ему инкриминируют нарушение порядка проведения акции. Из документа следует, что активист "допустил нарушение общественного порядка, выразившееся в неприятии мер общественного порядка и прекращению нарушений закона участниками публичного мероприятия, нарушавших общественный порядка публичными высказываниями-клеветой в адрес президента РФ В. В. Путина: "Путин — вор".

Интересно , что полицейские Кроме того, сотрудники полиции взяли несколько объяснений и у других участников акции, пытаясь выяснить, кто выкрикивал фразу "Путин — вор".

Ранее мы писали, что в России жестко отреагировали на новости о повышении пенсионного возраста: и оппозиционеры, и простые граждане были удивлены тем, что во время предвыборной кампании Путин не говорил о таких планах, а как только был избран, начались непопулярные решения.

Отметим, что пенсионные изменения ранее были приняты и в Украине. Но речь идет не о повышении пенсионного возраста, а о страховом стаже. Сайт "Сегодня" писал, для кого в Украине пенсионный возраст увеличили до 65 лет, и сколько будет стоить пенсия. Выплаты по возрасту, как и раньше, будут получать украинцы с 60 лет. Однако для этого необходимо иметь не меньше 25 лет стажа в 2017-м году, и 35 лет для тех, кто выйдет на пенсию в 2028 году (ежегодно необходимый стаж будет увеличиваться на один год). Если украинец, который в 2019-м достиг 60-летия, при этом официально он работал всего 15 лет, пенсию он получит только в 65 лет.