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В России загорелся магистральный газопровод: фото и видео

24 мая, 08:22

Это уже шестая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома"

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

Магистральный газопровод СРТО – Урал загорелся в Чусовском районе Пермского края России, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Источник: соцсети

Пожар начался в пятницу в 3:45 по московскому времени на 1606 километре газопровода. По данным Центра, пострадавших и последствий для потребителей нет. Транспорт газа происходит в прежних объемах через дополнительные мощности.

Фото: соцсети

Газопровод обслуживает ООО "Газпром трансгаз Чайковский". По системе телемеханики отключен участок газопровода 1555 – 1647 километр.

По данным краевого управления МЧС, жители населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево от пожара. Ближайший населенный пункт расположен в семи километрах от места пожара. Авария не представляет угрозы для людей, огонь не перекинется на деревья. Оперативные группы контролируют ситуацию на месте.

Это уже шестая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода Грязовец-Выборг, второе – в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья – в конце февраля на лупинге (участке трубопровода, параллельном основному газопроводу – ИФ) газопровода Петровск-Елец, четвертая – в марте на МГ Ямбург – Тула-2, пятое – в Свердловской области на МГ Ямбург-Поволжье, шестое – в конце мая в Пермском крае на СРТО – Урал.

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

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Тег Россия, пожар, газопровод

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Интерфакс

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