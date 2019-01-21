Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Мировые новости   Россия

В России женщина облила кислотой сотрудницу кредитного учреждения, чтобы украсть деньги

Сегодня, 22:30

Нападавшая нуждалась в деньгах и решила таким образом поправить свое материальное положение

Фото: Pixabay
В России женщина облила кислотой сотрудницу кредитного учреждения, чтобы украсть деньги //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/62b/39a/5c462b39afae9.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/62b/39a/5c462b39afae9.jpg Россия Нападавшая нуждалась в деньгах и решила таким образом поправить свое материальное положение

В Калужской области России задержали женщину, которая облила раствором кислоты сотрудницу офиса микрозаймов.

Сообщается, что что женщина 1968 года рождения обратилась в один из офисов микрозайма в Дзержинском районе Калужской области. Там она облила одну из сотрудниц кислотой и хотела украсть деньги. Однако ей это не удалось. 

Как уточняют СМИ, нападавшая "нуждалась в денежных средствах и решила таким образом поправить свое материальное положение".

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Потерпевшая сотрудница организации доставлена в больницу, обстоятельства нападения уточняются.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области почти год искали мужчину, который облил кислотой жителя Ужгорода.

Напомним, не так давно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.

Ранее мы рассказывали, что 21-летнюю модель Решам Хан и ее двоюродного брата Джамиля Муктара в Лондоне неизвестные облили кислотой 21 июня 2017 годаПосле этого случая девушка была уверена, что обречена на затворническую жизнь.

кража, ограбление, кислота

Вы сейчас просматриваете новость " В России женщина облила кислотой сотрудницу кредитного учреждения, чтобы украсть деньги". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

metronews

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Энергодаре из припаркованной машины украли 200 тысяч гривен

Сегодня, 19:21

Злоумышленник разбил окно и вытащил сумку с деньгами и документами

Погоня со стрельбой: в Черкасской области поймали вооруженных грабителей

Сегодня, 13:44

Подозреваемого задержали по горячим следам после попытки ограбления

В Кривом Роге грабители в масках "обчистили" ювелирный магазин

Сегодня, 13:25

Полиция разыскивает причастных к дерзкому преступлению

В Киеве разыскивают няню, которая обворовала квартиру семьи

18 января, 16:08

Эксперты дали советы, как подбирать персонал

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы