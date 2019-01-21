В России женщина облила кислотой сотрудницу кредитного учреждения, чтобы украсть деньги

Нападавшая нуждалась в деньгах и решила таким образом поправить свое материальное положение

Фото: Pixabay

В России женщина облила кислотой сотрудницу кредитного учреждения, чтобы украсть деньги //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/62b/39a/5c462b39afae9.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/62b/39a/5c462b39afae9.jpg 2019-01-21T22:30:00+02:00 Россия Нападавшая нуждалась в деньгах и решила таким образом поправить свое материальное положение

В Калужской области России задержали женщину, которая облила раствором кислоты сотрудницу офиса микрозаймов.

Сообщается, что что женщина 1968 года рождения обратилась в один из офисов микрозайма в Дзержинском районе Калужской области. Там она облила одну из сотрудниц кислотой и хотела украсть деньги. Однако ей это не удалось.

Как уточняют СМИ, нападавшая "нуждалась в денежных средствах и решила таким образом поправить свое материальное положение".

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Потерпевшая сотрудница организации доставлена в больницу, обстоятельства нападения уточняются.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области почти год искали мужчину, который облил кислотой жителя Ужгорода.

Напомним, не так давно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.

Ранее мы рассказывали, что 21-летнюю модель Решам Хан и ее двоюродного брата Джамиля Муктара в Лондоне неизвестные облили кислотой 21 июня 2017 года. После этого случая девушка была уверена, что обречена на затворническую жизнь.

Вы сейчас просматриваете новость " В России женщина облила кислотой сотрудницу кредитного учреждения, чтобы украсть деньги". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: metronews Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...