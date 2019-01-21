В России женщина облила кислотой сотрудницу кредитного учреждения, чтобы украсть деньги
Нападавшая нуждалась в деньгах и решила таким образом поправить свое материальное положение
В Калужской области России задержали женщину, которая облила раствором кислоты сотрудницу офиса микрозаймов.
Сообщается, что что женщина 1968 года рождения обратилась в один из офисов микрозайма в Дзержинском районе Калужской области. Там она облила одну из сотрудниц кислотой и хотела украсть деньги. Однако ей это не удалось.
Как уточняют СМИ, нападавшая "нуждалась в денежных средствах и решила таким образом поправить свое материальное положение".
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Потерпевшая сотрудница организации доставлена в больницу, обстоятельства нападения уточняются.
Ранее мы писали, что в Закарпатской области почти год искали мужчину, который облил кислотой жителя Ужгорода.
Напомним, не так давно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.
Ранее мы рассказывали, что 21-летнюю модель Решам Хан и ее двоюродного брата Джамиля Муктара в Лондоне неизвестные облили кислотой 21 июня 2017 года. После этого случая девушка была уверена, что обречена на затворническую жизнь.
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