В российской тюрьме вспыхнул пожар: подробности

Спасатели готовят вертолет Ми-8 с водосливным устройством

Фото: Думская.

Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Возгорание возникло в одном из зданий колонии, огонь перекинулся еще на три постройки. В общей сложности горит две тысячи квадратных метров", – сказал источник.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Между тем, в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели готовят вертолет Ми-8 с водосливным устройством для тушения пожара в колонии под Екатеринбургом.

"По оперативной информации, в колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на 4 жилых корпуса на площади 2000 м кв., предварительно без пострадавших", – рассказали в ведомстве.

Проводится тушение пожара, сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле жертвами пожара, который вспыхнул после бунта в тюрьме города Валенсия, стали десятки людей

Так, по данным телеканала CNN, погибли 68 человек. Как стало известно, среди жертв пожара оказались были и женщины, которые пришли увидеться с мужьями незадолго до начала бунта. Всего в тюремном здании находились более 100 человек.

Ранее мексиканские заключенные устроили бунт и пожар, пытаясь бежать из тюрьмы Топо-Чико, расположенной в городе Монтеррей (штат Нуэво-Леон). Беспорядки сопровождались и столкновениями членов наркокартеля Zetas со своими конкурентами. В результате погибли около 50 человек.

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