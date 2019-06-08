В российской тюрьме вспыхнул пожар: подробности
Спасатели готовят вертолет Ми-8 с водосливным устройством
Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Возгорание возникло в одном из зданий колонии, огонь перекинулся еще на три постройки. В общей сложности горит две тысячи квадратных метров", – сказал источник.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Между тем, в пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели готовят вертолет Ми-8 с водосливным устройством для тушения пожара в колонии под Екатеринбургом.
"По оперативной информации, в колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на 4 жилых корпуса на площади 2000 м кв., предварительно без пострадавших", – рассказали в ведомстве.
Проводится тушение пожара, сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле жертвами пожара, который вспыхнул после бунта в тюрьме города Валенсия, стали десятки людей
Так, по данным телеканала CNN, погибли 68 человек. Как стало известно, среди жертв пожара оказались были и женщины, которые пришли увидеться с мужьями незадолго до начала бунта. Всего в тюремном здании находились более 100 человек.
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