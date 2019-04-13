В Тюмени начались контртеррористическая акция, есть погибшие
В Тюмени жителей эвакуируют в ближайшую школу из-за контртеррористических акций
На территории Тюмени началась контртеррористическая акции. Власти ввели контртеррористический режим, слышны сирены, автоматные очереди. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Согласно сообщению, в одном из домов засели террористы ИГИЛ, его штурмовал спецназ. По предварительным данным, двое боевиков погибли. Якобы ликвидированных боевиков не застрелили, а они умерли в результате пожара в доме номер 13 по улице Новоселов.
Также жителей трех домов эвакуировали в лицей № 34. Скорее всего, они останутся там на ночь. На месте — около 10 карет скорой помощи, 16 полицейских машин. Жертв среди мирного населения и силовиков нет.
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