Ведьмы за Путина: колдуньи провели обряд в поддержку президента России

Ведуньи различного пошиба решили поддержать хозяина Кремля чернокнижным ритуалом

Фото: Pixabay

Ведьмы за Путина: колдуньи провели обряд в поддержку президента России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b2f/316/5c5b2f3166f20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b2f/316/5c5b2f3166f20.jpg 2019-02-07T00:40:00+02:00 Россия Ведуньи различного пошиба решили поддержать хозяина Кремля чернокнижным ритуалом

Группа женщин, утверждающих, что являются ведьмами, которые практикуют колдовство, провели 5 февраля в одном из московских особняков обряд в поддержку президента России Владимира Путина.

Как пишет "Настоящее время", основательница оккультной организации "Империи сильнейших ведьм", которая проводила некий "Внеурочный магический круг" Алена Полынь, утверждает, что место и время для обряда были высчитаны особенным образом.

"Да будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верные пути видеть. Величие России, и короновав Россию, напитав истоком, станет сила наша ведовская "Империи сильнейших ведьм" благостной, что оживит и поднимет всю землю. Воистину! Воистину!" – цитирует издание одно из заклинаний.

В то же время портретов Путина либо кого-либо другого на самом ритуале не было. Из "оккультного" реквизита у "ведьм" были лишь плащи и колдовские книги.

"Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово мое не забудет – подымись величием сила России, направь пути Владимира Путина верно и праведно – через слово мое", – гласит другое заклинание, которое читала Полынь.

Напомним, что прямо противоположная ситуация сложилась в США, где ведьмы, наоборот, решили объединиться против президента Дональда Трампа.

Кроме того, прошлой осенью в Нью-Йорке колдуны и ведьмы прошел обряд наведения порчи на Трампа и судью Верховного суда Бретта Кавано.

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