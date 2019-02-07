Ведьмы за Путина: колдуньи провели обряд в поддержку президента России
Ведуньи различного пошиба решили поддержать хозяина Кремля чернокнижным ритуалом
Группа женщин, утверждающих, что являются ведьмами, которые практикуют колдовство, провели 5 февраля в одном из московских особняков обряд в поддержку президента России Владимира Путина.
Как пишет "Настоящее время", основательница оккультной организации "Империи сильнейших ведьм", которая проводила некий "Внеурочный магический круг" Алена Полынь, утверждает, что место и время для обряда были высчитаны особенным образом.
"Да будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верные пути видеть. Величие России, и короновав Россию, напитав истоком, станет сила наша ведовская "Империи сильнейших ведьм" благостной, что оживит и поднимет всю землю. Воистину! Воистину!" – цитирует издание одно из заклинаний.
В то же время портретов Путина либо кого-либо другого на самом ритуале не было. Из "оккультного" реквизита у "ведьм" были лишь плащи и колдовские книги.
"Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово мое не забудет – подымись величием сила России, направь пути Владимира Путина верно и праведно – через слово мое", – гласит другое заклинание, которое читала Полынь.
Напомним, что прямо противоположная ситуация сложилась в США, где ведьмы, наоборот, решили объединиться против президента Дональда Трампа.
Кроме того, прошлой осенью в Нью-Йорке колдуны и ведьмы прошел обряд наведения порчи на Трампа и судью Верховного суда Бретта Кавано.
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