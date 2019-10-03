Верующий КГБист: Путин рассказал о близости к Господу и возмутил пользователей сети

Президент России ответил на напоминание о том, что россияне попадут в Рай, а враги сдохнут

Фото: twitter.com/dimsmirnov175

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Российский президент Владимир Путин, во время выступления на Валдае, ответил на вопрос, в котором ему напомнили его прошлогоднее выражение. В частности, год назад Путин сделал невероятно странное заявление, вслух озвучив то, что ждет россиян в случае начала ядерной войны. По его словам, россияне попадут в рай, а враги "сдохнут".

В этот раз Путин был похож на некого архидиакона, который решил вдруг стать проповедником для гостей Валдайского форума. В частности, когда Путину напомнили, мол, год назад вы сказали, что в случае ядерной агрессии агрессор сдохнет, а "мы (россияне – Ред.) в рай попадем".

А затем журналисты спросили: "Стали за этот год мы ближе к раю?"

Путин ответил с назидательной интонацией: "Мы все всегда одинаково близки к Господу. Он определит, где нам находится после окончания земного пути".

- Год назад вы сказали: в случае ядерной агрессии агрессор сдохнет, а мы в рай попадем. Стали за этот год мы ближе к раю?

Путин: Мы все всегда одинаково близки к Господу, он определит, где нам находится после окончания земного пути pic.twitter.com/3JzxNzoRTT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 3, 2019

Это новое заявление Путина вызвало недовольство пользователей сети, которые припомнили главе Кремля его службу в КГБ СССР.

Напомним, прошлогоднее скандальное заявление российского президента Владимира Путина, сделанное им в рамках дискуссионном клубе "Валдай" 18 октября, вызвало ажиотаж и недоумение в социальных сетях.

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