Видеошок: в России трансвеститы в коротких платьях жестоко избили прохожего

Сегодня, 04:58

Мужчина получил сильный удар ногой, отбросивший его на припаркованный рядом автомобиль


В Санкт-Петербурге два трансвестита избили прохожих прямо на улице. В сети опубликовано видео с места происшествия, сообщает портал "Невские новости".

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас. На Думской улице мужчина спросил зажигалку у женщины с сигаретой в руках.

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Однако девушка оказалась на самом деле трансвеститом, работающим в местном клубе. Поняв это, попросивший зажигалку мужчина сделал оскорбительное замечание в адрес своего собеседника, после чего получил сильный удар ногой, отбросивший его на припаркованный рядом автомобиль.

После этого на заснеженной улице Санкт-Петербурга завязалась драка, к которой подключились еще один трансвестит и другой прохожий. Петербуржцам еле удалось унести ноги от всерьез разозлившихся работников клуба, пустивших в ход туфли на высоких каблуках.

Ранее сообщалось, что в азербайджанском кафе геи избили трансвеститов.

Также мы писали, что в российской полиции долго решали, куда посадить трансвестита – в женский или мужcкой СИЗО.
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