Видеошок: жена депутата устроила драку в самолете Москва-Бейрут

Сегодня, 07:23

Неадекватная россиянка кричала на всех без разбора, срывая голос, и угрожая, при этом не забывая говорить, что она "жена депутата"


Пассажирка авиакомпании "Аэрофлот" на рейсе Москвы-Бейрут устроила дебош во время полета, назвав себя "женой депутата". Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Недовольство "привилегированной особы" вызвала впередисидящая женщина, которая "посмела" откинуться назад.

Неадекватная россиянка кричала на всех без разбора, срывая голос, и угрожая, при этом не забывая говорить, что она "жена депутата". "Соседку" же она обвинила в том, что та облила ее соком.

Когда же женщину попросили вести себя прилично, она перешла на откровенные угрозы. "Заткни свой рот поганый. Глаз выколю тебе! Ща приедешь в Ливан, я жена депутата, я тебе устрою тама", – сказала она.

Пыл скандалистки умерился, когда она увидела камеру, направленную на нее.

Ранее мы писали, что помощника главы Якутии сняли с самолета за дебошВо время проверки посадочных талонов на просьбу членов экипажа он ответил матерной руганью. Позже он пытался зайти в кабину пилотов. После этого бортпроводники были вынуждены обратиться в полицию и его сняли с борта самолета.

Также напомним, что пассажир снял удар молнии в крыло самолета.

Также смотрите видео, как Boeing 777 с пассажирами начал разваливаться над Тихим океаном.

Видео: Nikolaev Nikolay
самолет, драка, россиянка, Аэрофлот, дебош
Источник:

Обозреватель

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pixabay.com

Футбольные фанаты устроили дебош в поезде Львов - Одесса

Вчера, 20:10

В состоянии алкогольного опьянения мужчины нецензурно ругались в адрес других пассажиров, нарушали их покой и общественный порядок

Запад

Фото: Варта-1

Во Львове пьяный инспектор угрожал оружием и избил пассажира маршрутки

Вчера, 15:17

Сотрудник "Муниципальной охраны" устроил жестокий дебош в маршрутке
Загрузка...

Россия

фото: программа НТВ «Место встречи»

"Украинский политолог" о драке с российским ведущим: Меня били ногами по лицу

23 Февраля, 22:14

По его словам, он не помнит, кто первым применил силу, – все было "в каком-то тумане"

Запад

Фото: bukovyna.tv

Романтика 30-х годов: любитель устроит полет с Буковины в Австралию

23 Февраля, 15:06

Летчик-любитель собирает свой самолет в течение 15 лет
Загрузка...