Видеошок: жена депутата устроила драку в самолете Москва-Бейрут

Неадекватная россиянка кричала на всех без разбора, срывая голос, и угрожая, при этом не забывая говорить, что она "жена депутата"

Пассажирка авиакомпании "Аэрофлот" на рейсе Москвы-Бейрут устроила дебош во время полета, назвав себя "женой депутата". Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Недовольство "привилегированной особы" вызвала впередисидящая женщина, которая "посмела" откинуться назад.

Неадекватная россиянка кричала на всех без разбора, срывая голос, и угрожая, при этом не забывая говорить, что она "жена депутата". "Соседку" же она обвинила в том, что та облила ее соком.

Когда же женщину попросили вести себя прилично, она перешла на откровенные угрозы. "Заткни свой рот поганый. Глаз выколю тебе! Ща приедешь в Ливан, я жена депутата, я тебе устрою тама", – сказала она.

Пыл скандалистки умерился, когда она увидела камеру, направленную на нее.

Ранее мы писали, что помощника главы Якутии сняли с самолета за дебош. Во время проверки посадочных талонов на просьбу членов экипажа он ответил матерной руганью. Позже он пытался зайти в кабину пилотов. После этого бортпроводники были вынуждены обратиться в полицию и его сняли с борта самолета.

Также напомним, что пассажир снял удар молнии в крыло самолета.

Также смотрите видео, как Boeing 777 с пассажирами начал разваливаться над Тихим океаном.

Видео: Nikolaev Nikolay