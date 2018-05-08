Военный эксперт рассказал, как Китай вытесняет Россию из Беларуси

Минск пытается выйти из-под влияния многолетнего Москвы, поэтому взял себе в союзники нового "большого брата" – Пекин.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко, обозреватель "Информационного сопротивления" пишет в своем блоге "Живом журнале".

По его словам, Беларусь подыгрывает Китаю на арене торговли оружием, в надежде получить свой участочек на просторах вторичных рынков (например, Пакистана). Кроме того, стало известно о масштабных инвестициях Пекина в экономику страны, далекой от близкого Запада, но стремительно сближающейся с Дальним Востоком.

На днях министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что РБ намерена заключить с Китаем соглашение о реализации 160 совместных инвестиционных проектов и Пекин готов влить внушительные суммы в экономику Беларуси. При этом речь идет не о кредитах, а о прямых инвестициях.

И это явно только начало, считает военно-политический эксперт, ведь у Минэкономики Беларуси огромные планы расширить сотрудничество с КНР до 1700 инвестпроектов. Причем Минск к этому стремится на всех парах, спешно отменяя даже визовый режим с Китаем.

Коваленко подчеркнул, что такие преобразования во внешнем курсе Беларуси очень важны и для Украины.

"Имея стабильное финансирование от большого китайского брата, Беларусь будет неспешно, но уверенно выходить из орбиты влияния Кремля. Насколько это понравится старому-новому президенту РФ? Разумеется, ни на сколько, но вот ведь беда, если у Пекина на Беларусь есть свои стратегические планы, то вмешиваясь в них, Россия может испортить отношение с тем, кто уже давно оккупировал её до самой кромки Байкала. А это чревато", – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Беларусь наберет кредитов у Китая. Минск планирует получить $7 млрд.

Также напомним, что Беларусь будет выпускать китайские автомобили для России. Штампованные детали будут доставляться на завод в пакетах, что позвлит ти сократить уровень расходов на доставку комплектующих.