Военный эксперт развенчал точность российских "Калибров": названа причина низкого кпд
При волнении моря 4,5 балла российские катера неспособны запускать ракеты с достаточной точностью
Хваленые российские крылатые ракеты морского базирования "Калибр" имеют существенный изъян, который не позволяет им конкурировать с американскими ракетами Tomahowk.
Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко пишет на своей странице в Живом журнале.
Как рассказал эксперт, на днях было опубликовано интервью Валерия Половинкина (научного руководителя Крыловского государственного научного центра, одного из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования), ставшего источником весьма неприятной для российской когорты адептов культа "величия" информации.
Научный руководитель упомянул, что при волнении моря 4,5 балла современные российские малые ракетные корабли (МРК) неспособны производить запуски "Калибров" с достаточной точностью. А с учетом того, что среднее волнение вод на северных рубежах РФ соответствует этому показателю, а зачастую превышает его, кпд КР "Калибр" в составе Северного флота является весьма дискуссионным, пишет Коваленко.
Более того, научный руководитель озвучил еще одну проблему – такие новинки ВМФ РФ, как большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" и фрегат "Адмирал Горшков" на "большой волне" плохо управляются, если не сказать больше – неуправляемы.
"К примеру, остойчивость БДК "Иван Грен" позволяет ему эффективно выполнять задачи при волнении моря не более 4 баллов. Но, опять же, 4 балла для морей, омывающих Россию, это среднегодовой показатель", – напомнил военный эксперт.
"В современном российском флоте, повсеместно козыряющем своей "дубинкой" обновленного "Калибра", само существование понятия "высокоточное" – это нонсенс. И, что особо радует, в то время, как нижний пласт потребителя информационного фастфуда о "величии" готов с пеной у рта это оспаривать, сами же создатели современных российских вооружений данное утверждение подтверждают", – резюмировал Злой Одессит.
Напомним, в июне 2017-го российские фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" из акватории Средиземного моря "Калибрами" нанесли удар по позициям "Исламского государства" в Сирии .
В октябре 2015-го сторожевой корабль "Дагестан" и МРК "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" из акватории Каспийского моря также 26 ракетами "Калибр" нанесли удар по позициям ИГИЛ в Сирии и даже заявили о якобы уничтожении пунктов управления, 12 складов боеприпасов, скопления боевой техники и тренировочных лагерей террористов.
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