Возле Москвы самолет рухнул на частный дом: есть жертвы
Авиакатастрофа легкомоторного самолета "Охотник С72" на территории садоводческого товарищества
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Московской области, в результате которой погибли два человека, включая пилота воздушного средства.
Как сообщается, днем 28 февраля около садоводческого товарищества в подмосковной Коломне рухнул легкомоторный самолет "Охотник С72".
При этом крушение пришлось на одну из местных дачных построек.
"Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома. В доме никого не было, на земле пострадавших нет", – сообщают в местном главке МЧС.
Падение произошло через 40 минут после вылета с аэродрома "Северка". За штурвалом был 52-летний Игорь Козлов. Его мотив и маршрут остаются неизвестными. Как пишут местные СМИ, незадолго до случившегося он сказал, что хочет "полетать по местности".
Напомним, осенью в Коломенском районе Московской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. При этом пилоты успели катапультироваться и выжили.
Мы также писали, что ранее в подмосковном Ногинске самолет Ил-76 по ошибке сбросил тонны воды на дежуривших на посту сотрудников ДПС.
Кроме того, в прошлом апреле в одном из московских аэропортов приземлился самолет рейсом из Санкт-Петербурга, который во время полета начал разрушаться.
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