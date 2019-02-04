Вредная для здоровья: в России водят налог на колбасу

Цены вырастут почти на треть, а качество продуктов вряд ли повысится, говорят эксперты

Вредная для здоровья: в России водят налог на колбасу 2019-02-04T23:32:00+02:00 Россия Цены вырастут почти на треть, а качество продуктов вряд ли повысится, говорят эксперты

В России вводят акциз на продукты из красного мяса: колбасы, сосиски и бекон. Поэтому цены вырастут почти на треть, а вот качество продуктов вряд ли повысится, говорят эксперты. Готовы ли россияне платить налог на колбасу?

В колбасных отделах российских продуктовых магазинов скоро могут появиться новые ценники. Экспертный совет при правительстве России решил - продукты из переработанного мяса слишком вредны для здоровья, а потому стоит ввести дополнительный налог на них – как акциз на алкоголь и сигареты – 160 рублей на один килограмм.

По подсчетам инициаторов, деньги от акциза на колбасу, сосиски и бекон позволят снизить цены на другую, полезную пищу. К примеру, могут подешеветь орехи, свежие овощи, зелень и продукты из цельного зерна.

А колбасы, сосиски и бекон подорожают почти на треть. Сейчас в Москве килограмм колбасы стоит в среднем тысячу рублей (418 грн. – Ред.), а килограмм сосисок – около шестисот (250 грн. – Ред.).

"Для среднего достатка семьи – это дорого, теперь еще реже будем покупать. Мы и так редко покупаем – но хочется иногда. Колбаса и так такая дорогущая, ужас", – жалуется москвичка.

Идею взимать налог за вред для здоровья сначала поддержали в российском Министерстве здравоохранения, но впоследствии чиновники стали открещиваться от колбасного сбора. И покупатели платить больше не хотят.

"Как по мне, правительство и государство пытаются просто нажиться на населении. Налог абсолютно необоснованный", – считает москвич.

"Это бред полный. Давайте на воздух налог, еще на что-то сделаем. Акциз на все уже скоро будет у нас!" - добавляет россиянка.

Вместо того, чтобы вводить дополнительный налог, чиновникам стоит подумать о качестве того, что попадает на полки российских магазинов, говорят эксперты.

"Единственное, что может государство сделать в этой сфере – это прописать политику стандартов. Никаких специальных мер жесткого регулирования, кроме стандартов и соблюдения этих стандартов, не существует. Это уж точно не акцизная политика. Акцизная политика – это не метод регулирования качества продуктов ни в какой сфере", – заверяет экономический эксперт Семен Новопрудский.

Но российские чиновники вместо этого уже высчитывают акцизы для другие товаров. Кроме колбасы, хотят ввести дополнительный налог на газированные напитки.

Напомним, в Чехии намерены ввести налог на 2,8 млрд долларов компенсаций церквям. Деньги выплачиваются с 2013 года, налог же хотят ввести с 2020-го.

Тем временем, жители Дании заплатят властям 12 млн долларов налогов от торговли биткоином. Граждане, которые торговали на упомянутой финской бирже и не сообщили о своей прибыли, получат требование об уплате налогов.

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