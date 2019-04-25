"Всегда голодная Москва": молодежь устроила потасовку из-за бесплатных бургеров
Пользователи соцсетей выражают возмущение увиденным
В Москве в одном из ресторанов фастфуд-сети гости заведения устроили схватку во время раздачи бесплатных бургеров.
Видео одного из свидетелей происшествия обнародовала на своей странице в социальной сети сообщество "Московские новости"
Ролик, на котором молодые люди толкаются и разрывают пакеты с едой на глазах у ошеломленных работников заведения спровоцировал широкий резонанс.
Пользователи соцсетей выражают возмущение увиденным. "Как собакам бросают, они и рады. Стыдно же, нет?" - отметил один из комментаторов видеоролика в Instagram-аккаунте.
"Надеюсь их с лопаты раздают? Кто-то говорил, что такие акции проводят, когда собирается много просроченного, гнилого мяса и чтобы не выбрасывать его хорошо приправляют для вкуса и раздают, тем самым убивая двух зайцев: утилизация просроченного и привлечения клиентов", – отметил другой пользователь.
"Всегда голодная Москва", – отметил еще один респондент.
Ранее бойня на фестивале в Нижнекамске, РФ, где россияне устроили давку, пытаясь ухватить себе кусок бесплатного угощения под названием чак-чак, взбудоражила социальные сети. Во время мероприятия люди решили не выстраиваться в очередь за едой, а начали пробираться за чак-чаком буквальном по головам. Пользователи социальных сетей высмеяли этот инцидент.
А в российских Набережных Челнах один из ресторанов города решил испечь самый большой яблочный пирог и тем самым побить рекорд России. Изготовленный торт решили раздать жителям города бесплатно.
Раздача происходила, как и в Ставрополе, где раздавали блины, с помощью большой лопаты. Причем девушка орудующая лопатой ходила по большому противню прямо в обуви.
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