"Всегда голодная Москва": молодежь устроила потасовку из-за бесплатных бургеров

Пользователи соцсетей выражают возмущение увиденным

Фото: Pixabay

В Москве в одном из ресторанов фастфуд-сети гости заведения устроили схватку во время раздачи бесплатных бургеров.

Видео одного из свидетелей происшествия обнародовала на своей странице в социальной сети сообщество "Московские новости"

Ролик, на котором молодые люди толкаются и разрывают пакеты с едой на глазах у ошеломленных работников заведения спровоцировал широкий резонанс.

24 Апр 2019 в 3:14 PDT INSTAGRAM (@mosmapnews)

Пользователи соцсетей выражают возмущение увиденным. "Как собакам бросают, они и рады. Стыдно же, нет?" - отметил один из комментаторов видеоролика в Instagram-аккаунте.

"Надеюсь их с лопаты раздают? Кто-то говорил, что такие акции проводят, когда собирается много просроченного, гнилого мяса и чтобы не выбрасывать его хорошо приправляют для вкуса и раздают, тем самым убивая двух зайцев: утилизация просроченного и привлечения клиентов", – отметил другой пользователь.

"Всегда голодная Москва", – отметил еще один респондент.

Ранее бойня на фестивале в Нижнекамске, РФ, где россияне устроили давку, пытаясь ухватить себе кусок бесплатного угощения под названием чак-чак, взбудоражила социальные сети. Во время мероприятия люди решили не выстраиваться в очередь за едой, а начали пробираться за чак-чаком буквальном по головам. Пользователи социальных сетей высмеяли этот инцидент.

А в российских Набережных Челнах один из ресторанов города решил испечь самый большой яблочный пирог и тем самым побить рекорд России. Изготовленный торт решили раздать жителям города бесплатно.

Раздача происходила, как и в Ставрополе, где раздавали блины, с помощью большой лопаты. Причем девушка орудующая лопатой ходила по большому противню прямо в обуви.

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