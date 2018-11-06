Запад мешает Кремлю: Путин рассказал, на что влияют санкции

Вводя санкции против Кремля, конкуренты только хотят убрать Россию с рынка вооружений, считает президент РФ Владимир Путин.

"Наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству", – сказал он на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами 6 ноября.

По словам Путина, Россия придерживается международных норм и принципов в сфере вооружений, а объем экспортных экспорта российской военной продукции составляет около 15 млрд долларов.

"Поставляем вооружение и военную технику исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом. В каждом конкретном случае детально оцениваем обстановку и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе мира. При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности", – заверил Путин.

Напомним, что ранее глава Счетной палаты прогнозировал начало рецессии экономики РФ, если Вашингтон введет дополнительные санкции.

Также мы писали, что Демократическая партия США готовит законопроект о новых санкциях против России.

Кроме того, сообщалось, что в сентябре послы стран Европейского Союза официально утвердили решение о продлении санкций против России на полгода.