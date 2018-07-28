Жители Барнаула вышли на акцию протеста против нового закона РФ о пенсиях

В субботу Барнауле (Алтайский край) состоялась акция протеста против изменения пенсионного законодательства. Митингующие крайне возмущены грядущим повышением пенсионного возраста, а также ростом налоговой нагрузки и цен на бензин. Напомним, в России с 2019 года начнется процесс повышения пенсионного возраста – мужчины будут пенсионерами в 65 лет, а женщины в 63, однако переходной период будет длиться 10-15 лет.

"Почему наши власти копируют с Запада возраст выхода на пенсию, но не копируют при этом уровень жизни на Западе, уровень их пенсий, уровень их медицинского обслуживания?" – задалась вопросом одна из выступавших на митинге.

Люди считают, что повышение пенсионного возраста приведет к "вбиванию клина" между молодым и пожилым поколениями, потому что пожилые люди будут "цепляться за рабочие места", которых и без того не хватает для молодежи.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки правительства, а президенту предложили наложить вето на принимаемый закон о пенсиях.



В митинге приняли участие представители КПРФ и общественных организаций не только из Барнаула, но и из других городов края.

Напомним, что большинство россиян категорически против повышения пенсионного возраста в России, а оптимальным возрастом выхода на пенсию они считают нынешний пенсионный возраст.

Также пенсионные изменения ранее были приняты и в Украине. Но речь идет не о повышении пенсионного возраста, а о страховом стаже. Сайт "Сегодня" писал, для кого в Украине пенсионный возраст увеличили до 65 лет, и сколько будет стоить пенсия.