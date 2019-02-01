Золото и старинное оружие: у сенатора РФ Арашукова изъяли ценностей почти на 215 тыс. долларов

Среди изъятых ценностей – редкое холодное оружие и старинная медаль

Фото: Getty Images

Золото и старинное оружие: у сенатора РФ Арашукова изъяли ценностей почти на 215 тыс. долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/225/792/5c5225792f5b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/225/792/5c5225792f5b0.jpg 2019-02-01T01:41:00+02:00 Россия Среди изъятых ценностей – редкое холодное оружие и старинная медаль

У сенатора Совета Федерации России Рауфа Арашукова, задержанного в среду, 30 января по подозрению в убийствах и организации преступной группировки, провели обыски. Во время обысков следователи СК РФ изъяли золотые слитки и большое количество оружия, в частности коллекционного, имеющего немалую историческую и антикварную ценность. Об этом сообщает телеканал 360tv.ru

Приблизительная стоимость ценностей составляет около 14 миллионов рублей (около 215 тыс. долларов – ред.)

Так, ориентировочная цена шести сабель составляет шесть миллионов рублей, один кинжал стоит 800 тысяч рублей, два слитка золота оценены в 5,54 миллиона рублей, еще один стоит 692 500 рублей. Стоимость медали составляет 300 тысяч рублей. Также пять маленьких кинжалов в совокупности могут стоить 250 тысяч рублей, а еще один кинжал с деревянной рукоятью — 150 тысяч рублей.

Как сообщалось, российский сенатор Рауф Арашуков, представляющий в Совете Федерации РФ Карачаево-Черкесскую республику, причастен к организации еще двух убийств, кроме тех, в которых его уже обвинили. Об этом заявил 30 января адвокат потерпевших Илья Лебедев.

В среду вечером Басманный суд Москвы отправил под арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах.

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