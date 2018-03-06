В США хотят пустить в школы людей с оружием

Сегодня, 16:59

Чтобы занять эту должность, необходимо будет иметь опыт службы в армии и пройти специальные курсы


Вооружить работников учебных заведений хотят во Флориде. За это решение проголосовал сенат штата.

Политики предлагают, чтобы о безопасности в школах заботились так называемые "маршалы". Они должны иметь опыт службы в армии, пройти специальные курсы и уметь обращаться с оружием.

В школе маршалов должно быть не более 10-ти, их обязанности не должны выполнять преподаватели.

Теперь этот законопроект еще должны согласовать в палате представителей штата. Документ приняли на фоне кампании по ограничению продажи оружия. Она продолжается с 14 февраля.

Напомним, стрельба произошла 14 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. Ранее Флорида считалась одним из самых безопасных мест.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. И Джим Гард, учитель математики в школе, рассказал, что подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.

Власти отмечают, что это уже 18-й случай стрельбы в школах в США с начала 2018 года.
США, оружие, школа, учитель, флорида, вооружение
Источник:

"Сегодня"

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