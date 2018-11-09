10 млн за два года: сотрудник регулярно воровал у Илона Маска под носом

Большое федеральное жюри США вынесло обвинительный акт по делу 32-летнего Салила Парулекара, который похитил у американской технологической компании Tesla 9,3 млн долларов за два года.

Как сообщают на сайте министерства юстиции США, Парулекар – бывший сотрудник Tesla, который регулярно подделывал счеты-фактуры, воровал персональные данные своих коллег и выдавал себя за сотрудника одного из поставщиков компании.

В частности, зная о том, что компания прекратила работу с поставщиком SHW (мотопомпы), но несмотря на запрет платежей в их сторону, Парулекар перенаправил серию платежей, которые предназначались совершенно другому поставщику.

Ему предъявили девять пунктов обвинения в мошенничестве, за каждый из которых ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тыс. долларов. Кроме того, его обвиняют и в одном случае кражи личных данных, за что ему могут добавить еще до двух лет тюрьмы и 250 тыс. штрафа.

Напомним, что Илон Маск покинул должность председателя совета директоров компании Tesla по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Как мы уже сообщали, новым председателем совета директоров стала австралийка Робин Денем.