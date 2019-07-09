114-летняя американка раскрыла тайну долголетия

Амелия Мерфи до сих пор продолжает делать упражнения, продлевающие жизнь

Старейшая американка поделилась секретом долголетия. 114-летняя Амелия Мерфи с юности вела активный образ жизни и правильно питалась. По словам ее врачей, именно поэтому она до сих пор может похвастаться великолепным здоровьем. Амелия до сих пор занимается спортом и устраивает вечеринки для семьи и друзей.

Ранее сообщалось, что в Боливии обнаружили самую старую женщину в мире, чей рекорд долголетия так и не был зафиксирован.

Хулиа Флорес Колке родилась 26 октября 1900 года в городе Сакаба в семье индейцев кечуа. Раннее детство она провела в горах среди пастухов, затем переехала в город, где до старости торговала собственноручно выращенными овощами и фруктами. Колке называет здоровую пищу основным секретом своего долголетия, хотя признается, что иногда позволяет себе съесть пирог или выпить банку газировки. Она никогда не была замужем и не имела детей.

Также мы писали об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине, которому на днях исполнилось 113 лет. Он живет в небольшом селе Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

Стоит добавить, что, по мировым данным, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин – 72 года. И до ста лет доживает лишь малая доля процента от общей численности людей на планете.

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