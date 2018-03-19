3D-принтер научили печатать на пивной пене

Компания Ripples создала аппарат, который может печатать на пивной пене.

Об этом сообщает издание Mashable.

Устройство может печатать одноцветное изображение, которое ограничивается исключительно фантазией покупателя. Любая картинка загружается с помощью мобильного приложения. Производители утверждают, что вкус и качество напитка при этом не портится.

Создатели устройства надеются, что новинка сможет привлечь в бары с подобным аппаратом новых клиентов и увеличить выручку.

Напомним, житель британского города Плимут Бен Кумбс преодолел расстояние в 37 тысяч километров, чтобы выпить пива в самом северном и самом южном пабах мира. Во время поисков самого южного паба англичанин узнал, что бары есть и в Антарктиде, однако они либо работают нелегально, либо являются частью закрытых поселений. Поэтому самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.

Ранее ученые изобрели робота, который умеет приносить пиво из холодильника.

Во время поисков самого южного паба англичанин узнал, что бары есть и в Антарктиде, однако они либо работают нелегально, либо являются частью закрытых поселений. Поэтому самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.