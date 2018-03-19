3D-принтер научили печатать на пивной пене
Новинка поможет привлекать больше людей в бары с подобным аппаратом
Компания Ripples создала аппарат, который может печатать на пивной пене.
Об этом сообщает издание Mashable.
Устройство может печатать одноцветное изображение, которое ограничивается исключительно фантазией покупателя. Любая картинка загружается с помощью мобильного приложения. Производители утверждают, что вкус и качество напитка при этом не портится.
Создатели устройства надеются, что новинка сможет привлечь в бары с подобным аппаратом новых клиентов и увеличить выручку.
Напомним, житель британского города Плимут Бен Кумбс преодолел расстояние в 37 тысяч километров, чтобы выпить пива в самом северном и самом южном пабах мира. Во время поисков самого южного паба англичанин узнал, что бары есть и в Антарктиде, однако они либо работают нелегально, либо являются частью закрытых поселений. Поэтому самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.
Ранее ученые изобрели робота, который умеет приносить пиво из холодильника.
Во время поисков самого южного паба англичанин узнал, что бары есть и в Антарктиде, однако они либо работают нелегально, либо являются частью закрытых поселений. Поэтому самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.