3D-принтер научили печатать на пивной пене

Сегодня, 03:46

Новинка поможет привлекать больше людей в бары с подобным аппаратом

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Компания Ripples создала аппарат, который может печатать на пивной пене. 

Об этом сообщает издание Mashable.

Устройство может печатать одноцветное изображение, которое ограничивается исключительно фантазией покупателя. Любая картинка загружается  с помощью мобильного приложения. Производители утверждают, что вкус и качество напитка при этом не портится. 

Создатели устройства надеются, что новинка сможет привлечь в бары с подобным аппаратом новых клиентов и увеличить выручку.

Напомним, житель британского города Плимут Бен Кумбс преодолел расстояние в 37 тысяч километров, чтобы выпить пива в самом северном и самом южном пабах мираВо время поисков самого южного паба англичанин узнал, что бары есть и в Антарктиде, однако они либо работают нелегально, либо являются частью закрытых поселений. Поэтому самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.

Ранее ученые изобрели робота, который умеет приносить пиво из холодильника.

Во время поисков самого южного паба англичанин узнал, что бары есть и в Антарктиде, однако они либо работают нелегально, либо являются частью закрытых поселений. Поэтому самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.
США, пиво, пена, печать, 3D-принтер

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