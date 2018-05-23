Американцев экстренно предупредили о нападении зомби и обесточили

Сегодня, 04:07

Американцы по ошибке получили оповещение об атаке зомби

 

фото imgur.com
фото imgur.com

Жителям города Лейк Уорт (штат Флорида, США) разослали экстренное предупреждение о зомби-апокалипсисе. Об этом сообщает Palm Beach Post.

Инцидент произошел в воскресенье вечером во время отключения электроэнергии в населенном пункте. По утверждению властей, при подобных инцидентах автоматически начинается рассылка уведомлений жителям, причем для каждого ЧП заготовлено отдельное сообщение.

"Кто-то внес правки, и получилось то, что вы видели. Кто-то добавил сообщение о вторжении зомби", — сказал официальный представитель мэрии Бер Керр, уточнив, что к этому не причастны работники или недавно уволившиеся сотрудники.

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По его словам, в настоящее время система оповещения отключена, город начал собственное расследование.

Напомним, 14 января власти США случайно разослали жителям штата Гавайи сообщения об угрозе атаки баллистических ракет. Американцам посоветовали в срочном порядке искать убежище. Спустя полчаса губернатор штата Дэвид Айдж извинился перед местными жителями, сославшись на ошибку во время проверки оборудования.

Как сообщалось, в начале декабря американский штат Гавайи протестовал сигнал тревоги на случай ядерного удара в связи с регулярными угрозами в адрес США со стороны КНДР.
США, электроэнергия, чп, зомби, сообщение, оповещения
Источник:

Lenta.ru

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