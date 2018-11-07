Американцы выбрали травку: в каких штатах легализуют марихуану

Жители сразу трех штатов выступили за более широкие права на употребление этого наркотика, хотя и на разном уровне

В целях экономии – и для, конечно же, для повышения явки на традиционно непопулярном мероприятии – американские власти решили совместить промежуточные выборы в Конгресс с референдумом насчет легализации марихуаны, пишет "Европейская правда".

И, как можно судить по предварительным результатам волеизъявления граждан, жители сразу трех штатов выступили за более широкие права на употребление этого наркотика, хотя и на разном уровне.

Так, 56,7% избирателей в штате Мичиган высказались, чтобы людям старше 21 разрешили употреблять "травку" с рекреационной целью, о чем свидетельствуют результаты с 70% участков. При этом жители штата будут иметь право выращивать не более 12 растений для собственного употребления, а также хранить дома до 10 унций (283 грамма) каннабиса.

По результатам подсчета данных с 96% участков в Юте 53,2% человек проголосовали за употребление "лечебной" конопли. При этом изменения в законодательство поддержали в большинстве крупных городов, но в малонаселенных округах высказались против.

По результатам референдумов в этих штатах местные власти будут предпринять соответствующие решения.

В то же время в Висконсине состоялся консультативный референдум о о легализации марихуаны с целью отдыха, имеющий рекомендационный характер. Во всех этих районах идея легализации нашла поддержку – к примеру, в крупнейшем городе штата, Милуоки, за нее проголосовало 70% избирателей.

Напомним, что британское правительство 1 ноября приняло закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях.

Также, как мы уже писали, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещал рассмотреть возможность легализации наркотиков ради борьбы с насилием в стране.

Кроме того, этим летом Канада стала первой из стран "Большой двадцатки", полностью легализовавшей марихуану.