Американец отправил работодателю психоделический рэп – и это сработало (видео)

Мужчина записал клип, в котором бодро зачитывает рэп о том, почему его обязательно нужно взять на работу

Копирайтер из США очень хотел работать над продвижением любимого бренда, но не хотел, чтобы его резюме затерялось среди тысяч таких же. И он нашел выход: записал клип, в котором бодро зачитывает рэп о том, почему его обязательно нужно взять на работу. Видео стало вирусным, и за него болело множество зрителей, но главное — затея сработала: мужчина получил именно ту должность, на которую хотел попасть.

Чейз Зрит — копирайтер из Далласа (штат Техас), понял, на какую работу он хочет попасть больше всего. Это была работа в нью-йоркском подразделении рекламного агентства Wieden + Kennedy, которое занимается, среди прочего, продвижением напитка Sprite. Но Чейз понимал, что если он просто отправит резюме, то шанс, что его хотя бы прочтут, невелик. И он нашёл креативное решение: записать письмо и резюме в виде рэпа.

Как рассказало издание Adweek, это был основной и единственный план Чейза по получению этой работы. На написание текста ушла пара дней, на той же неделе он записал аудиоряд, а затем вместе со своим другом Джереми Бартелом (он выступил в качестве режиссёра) снял яркий и психоделичный, но очень запоминающийся клип.

В клипе Чейз передвигается на ховерборде по Далласу и его окрестностям в ярком облачении цветов, которые ассоциируются со "Спрайтом" — зеленого и желтого. Цветовая схема наряда периодически менялась: в одних кадрах на Чейзе зеленый пиджак и лимон на цепи, а в других пиджак желтый, а на цепи — лайм. При этом он зачитывает строчки о своих навыках и о том, с какими именно видами работ способен справиться — от генерации идей до непосредственного привлечения аудитории к бренду в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ТОП самых популярных отговорок, чтобы не искать новую работу



В середине клипа есть сцена, в которой две женщины поливают Чейза "Спрайтом" из больших бутылок. Костюмы на нем и его помощницах продолжают "переключаться". В этой части видео он объясняет, что у него нет жены и детей, а значит он сможет без проблем переехать в Нью-Йорк и работать хоть всю ночь.

На Vimeo клип посмотрели уже 753 тысячи раз, но главное — его увидели сотрудники компании W+K, которым Чейз его отправил. По его словам, их ответ прозвучал максимально лестно.

В апреле копирайтер приступит к новой работе в Нью-Йорке. Необычное послание Чейза похвалил даже креативный директор W+K, Джимм Лассер. По его словам, зачастую работодатели уделяют слишком много внимания формальностям и не замечают креативность и энтузиазм кандидата.

Очень впечатлило то, как он двигался на ховерборде и читал рэп одновременно. Он также показал мастерство обращения с цветовой палитрой "Спрайта".

Напомним, девушка из Австралии получила "лучшую работу в мире".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ученые опровергли эффективность многозадачности. В результате экспериментов ученые пришли к выводу, что многозадачность препятствует эффективности.