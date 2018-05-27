Американец пожаловался на исчезновение дома

Сегодня, 05:29

Вместе со зданием также пропало имущество Пеннингтона, которое он оценил в полторы тысячи долларов

Фото: wbko.com
Фото: wbko.com

Американец Роджер Пеннингтон (Roger Pennington) пожаловался в полицию на исчезновение загородного дома. Об этом сообщил новостной портал WBKO.

Мужчина признался, что приобрел жилье в глуши штата Огайо у озера, чтобы коротать там дни после выхода на пенсию. "А еще я его купил, потому что там кругом лес, а я люблю лес", — добавил Пеннингтон.

Он уехал из дома 2 мая, а, вернувшись спустя неделю, обнаружил, что здания площадью 3,5 на 8,5 метра уже не было на месте. На пустыре лежал домашний скарб.

Мужчина также обнаружил, что цепь на воротах была срезана, а рядом лежало лезвие ножа. От участка уходили следы шин. Вместе со зданием также пропало имущество Пеннингтона, которое он оценил в полторы тысячи долларов.

"Это личные вещи, из-за пропажи которых я, наверное, переживаю больше, чем из-за дома", — отметил американец.

Он предполагает, что дом мог забрать человек, у которого в свое время сооружение отобрали за долги.

"Если бы они связались со мной, у них был бы шанс забрать его", — заявил Пеннингтон. Полиция заявила, что ведет дело о пропаже дома.

Напомним, в Украине появляются пенопластовые дома без фундамента.

Также смотрите, как выглядит самый дорогой дом в Америке.
жилье, дом, американец
Источник:

Lenta.ru

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