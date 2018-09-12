Чтобы убрать лишнюю траву и бурьян во дворе, американцы пользуются газонокосилки, это довольно быстро, но не очень удобно

Американские фермеры сдают в аренду своих овец и козлов для стрижки травы. Говорят, это намного качественнее и экологичнее.

Чтобы убрать лишнюю траву и бурьян во дворе, американцы пользуются газонокосилки. Это довольно быстро. Но не очень удобно. Как облегчить уборку двора, придумали американские фермеры. Козлы нужны для более заросшей территории. Они могут залезать высоко и выгрызать сорняк в деревьях. А овцы едят траву на ровной поверхности.

Компания по аренде козлов и овец в Калифорнии маленьких заказов не выполняют, поскольку не выгодно. Выезжают только на территории, которые превышают 2 гектара. Обслуживают поля, большие государственные территории и заповедники. Цена – один доллар двадцать пять центов за одно животное.

"Часто на больших территориях используются химикаты, потом эти поля трудно засеять. А наши козлы – делают все естественным путем", – говорит Арманд Савес, фермер.

Чтобы очистить от травы и сорняков полгектара земли нужно 450 козлов или овец. Со своей работой они справятся всего за один день.

В аренду сдают не только козлов. В штате Орегон фермеры пошли еще дальше – сдают напрокат лам. Самая популярная услуга – чтобы животные пришли на свадьбу!

Забавных лам приглашают и на детские праздники и даже в дома престарелых. А некоторые фермеры сдают лам в аренду туристам, чтобы те верхом на животных ходили в поход. На одной ламе можно покататься за 70 долларов в день.

Напомним, британские ученые из Кембриджского университета выяснили, что овцы имеют достаточно развитый интеллект.

Ранее сообщалось, что овцы пагубно влияют на здоровье людей.