Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США — Трамп

2 июня, 23:29

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начнутся в Вашингтоне 5 июня

Фото: AFP

Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в Соединенные Штаты, если мексиканские власти не положат конец незаконной миграции в США. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп опубликовал в воскресенье в "Твиттере".

"Мексика отправляет большую делегацию, чтобы поговорить о [миграционном кризисе на американо-мексиканской] границе. Проблема в том, что они „разговаривают" 25 лет. Мы хотим действий, а не разговоров", — написал Трамп.

По его мнению, Мехико "при желании" нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе двух стран. "В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!" — заключил президент.

В четверг Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на границе двух стран. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост употребления наркотиков в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начнутся в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Мексика, США, мигранты, Трамп, предприятия

Вы сейчас просматриваете новость " Американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США — Трамп". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После американских пошлин США и Мексика начнут переговоры в Вашингтоне

1 июня, 01:09

В стран есть готовность к диалогу

В Белом доме заинтересовались письмом мексиканского президента

1 июня, 00:43

В Мексике утверждают, что переговоры начинаются

После американских пошлин Мексика готова поддерживать своих и иностранных мигрантов

31 мая, 23:59

Все мигранты заслуживают уважения и понимания, – считает президент Мексики

Бизнесмены США хотят подать в суд на Трампа из-за повышения пошлин на мексиканские товары

31 мая, 19:53

Трамп объявил о повышении пошлин, начиная с 10 июня.

Мексиканская делегация поедет в Вашингтон, чтобы разобраться с пошлинами Трампа

31 мая, 06:53

Мексиканский президент заявил, что социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер

В Мексике пообещали серьезно ответить на пошлины Трампа

31 мая, 04:26

Мексика не будет сидеть сложа руки

Псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку

Юрий Лоза: проект "Голос. Дети" нужно закрыть

Обильное питье: печальные последствия

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

"После получения паспорта РФ не будут платить российскую пенсию"

Запрещенная в Украине Королева обиделась на Пугачеву

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

В России трактор влетел в толпу журналистов

Видео ликвидации пулеметной точки оккупантов на Донбассе

Как прошел второй день свадьбы Каменских и Потапа (видео)

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь