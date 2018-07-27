"Путин – бандит и преступник": сенатор США обвинила Кремль в хакерской атаке

Российские хакеры совершили атаку на персональный компьютер американского сенатора Клер Маккаскилл, которая представляет в верхней палате конгресса США Демократическую партию.

Об этом говорится в ее заявлении, которое было опубликовано сегодня на сайте Сената.

"Россия продолжает вести кибервойнаму против нашей демократии. Я продолжу высказывать свое мнение и добиваться, чтобы их привлекли к ответственности", – утверждает Маккаскил.

Отметив безуспешность атаки, сенатор выразила возмущение тем, что "в Кремль считали, будто им это сойдет с рук".

"Меня не запугать. Я это уже говорила и повторюсь опять: Путин – бандит и преступник", – резюмировала американский политик.

Напомним, что недавно стало известно о масштабной хакерской атаке на американские электросети, которую они провели в 2017 году.

Также сообщалось о том, что в марте Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина, которого обвиняют в хакерских атаках на ряд соцсетей.