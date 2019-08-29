Apple обещает больше не записывать разговоры юзеров с Siri

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Компания Apple заявила, что прослушивание разговоров клиентов с голосовым помощником Siri нарушили их право на неприкосновенность частной жизни и извинилась.

Это решение в компании приняли после проверки, которую провели по жалобам клиентов. Они узнал из сообщений СМИ, что разговоры пользователей с Siri записываются и выборочно прослушиваются сотрудниками по контракту, которые анализируют работу голосового помощника и помогают ему "научиться" лучше распознавать речь. Оказалось, что такие работы ведутся, в том числе с записями разговоров людей со врачами, бизнес-партнерами, наркоторговцами и сексуальными партнерами, а метаданные записи теоретически позволяли определить участников разговора.

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Apple подтвердила решение приостановить работу с записями бесед с Siri. Ее возобновят осенью, но уже не с записями реальных разговоров, а с записями, созданными с помощью синтезаторов речи. Функция по записи реальных разговоров будет отключена. Пользователи смогут участвовать в этой программе по желанию и на тот срок, на который захотят. У них будут брать записи перегоров с Siri под гарантии защиты их данных и тайны частной жизни. Право слушать их разговоры будет только у сотрудников Apple. Уже сделанные записи компания хранить не будет.

Напомним, что ранее сообщалось, что Siri помогает хакерам взламывать iPhone.

Напомним, что ранее Apple предупреждала пользователей об угрозе использования взлома методом Jailbreak. Также был найден способ "убить" iPhone голосовым поиском.

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