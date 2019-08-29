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Apple обещает больше не записывать разговоры юзеров с Siri

29 августа, 01:45

Уже сделанные записи компания хранить не будет

/ Фото: pexels.com

Компания Apple заявила, что прослушивание разговоров клиентов с голосовым помощником Siri нарушили их право на неприкосновенность частной жизни и извинилась.

Это решение в компании приняли после проверки, которую провели по жалобам клиентов. Они узнал из сообщений СМИ, что разговоры пользователей с Siri записываются и выборочно прослушиваются сотрудниками по контракту, которые анализируют работу голосового помощника и помогают ему "научиться" лучше распознавать речь. Оказалось, что такие работы ведутся, в том числе с записями разговоров людей со врачами, бизнес-партнерами, наркоторговцами и сексуальными партнерами, а метаданные записи теоретически позволяли определить участников разговора.

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Apple подтвердила решение приостановить работу с записями бесед с Siri. Ее возобновят осенью, но уже не с записями реальных разговоров, а с записями, созданными с помощью синтезаторов речи. Функция по записи реальных разговоров будет отключена. Пользователи смогут участвовать в этой программе по желанию и на тот срок, на который захотят. У них будут брать записи перегоров с Siri под гарантии защиты их данных и тайны частной жизни. Право слушать их разговоры будет только у сотрудников Apple. Уже сделанные записи компания хранить не будет.

Напомним, что ранее сообщалось, что Siri помогает хакерам взламывать iPhone

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Фото: О. Иващенко

Напомним, что ранее Apple предупреждала пользователей об угрозе использования взлома методом Jailbreak. Также был найден способ "убить" iPhone голосовым поиском

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США Apple siri

Источник: Интерфакс

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