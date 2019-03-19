Apple представила новый iPad mini

Новый iPad Mini будет оснащен дисплеем с диагональю 7,9 дюйма

Фото: Pixabay

Apple представила новый iPad mini //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/03a/bcb/5c903abcbf389.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/03a/bcb/5c903abcbf389.png 2019-03-19T02:41:49+02:00 США Новый iPad Mini будет оснащен дисплеем с диагональю 7,9 дюйма

Компания Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air.

Новый iPad Mini будет оснащен дисплеем с диагональю 7,9 дюйма и впервые для устройств этой серии получит поддержку Apple Pencil, позволяющей рисовать на экране специальным стилусом.

С 18 марта модели доступны для заказа в США, Австралии, Японии и странах Западной Европы.

Напомним, что Apple приглашает мировых журналистов на очередное мероприятие, которое пройдет под слоганом "It's show time" ("Время для шоу"), намечено на 25 марта 2019 года. Приглашения уже разосланы прессе, в котором вкратце описана дата мероприятия и местоположение. Пресс-конференция пройдет в театре имени Стива Джобса в новом кампусе Apple. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

Анонс нового мероприятия от Apple 25 марта 2019 года Фото: Engaget

На презентации ожидается анонс нового сервиса Apple, который добавит возможности платной подписки к Apple News, а также сервис потокового онлайн-кинотеатра. Интересно, что этот слоган Apple использовала в 2006 году перед анонсом телеприставки Apple TV.

Местоположение мероприятия от Apple Фото: Engaget

По слухам, в Apple News может появиться подписка в 9,99 доллара в месяц, которая даст неограниченный доступ к платному контенту изданий вроде New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Что касается потокового видеосеорвиса, то у Apple имеется пара дюжин оригинальных сериалов в работе, и они торжественно дебютируют в новом сервисе.

Те, кто ожидают показ новых гаджетов, ждет разочарование. Согласно инсайдерской информации, презентация новых устройств, таких как беспроводные наушники AirPods второго поколения, рассматривается как маловероятная, ведь их показ назначен на лето.

Смотрите также видео презентацию всех новинок Apple: iPhone XS, iPhone XS Max, and iPhone XR:

Напомним, что в начале 2019 года Apple перенесла свои сервисы Apple TV на телевизоры Samsung. Также Apple столкнулась с рядом проблем со смартфонами iPhone XS – они "тормозят" и это невозможно исправить.

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