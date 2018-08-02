Арест украинских хакеров по требованию США: кто они, чем занимались и что их ждет

Трое украинцев, задержанные американскими службами правопорядка по подозрению в причастности к международной хакерской организации FIN7 – это 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладырь и 30-летний Андрей Колпаков.

На сайте министерства юстиции США сообщают, что на данный момент они находятся под стражей, а окружной суд города Сиэтл уже предъявил им обвинения.

Как известно, Гладырь и Федоров были арестованы по американскому ордеру в январе этого года. Первый – в немецком Дрездене, второй – в Бельско-Бяла, Польша. Колпаков был арестован в испанском городе Лепе. Он и Федоров ожидают экстрадиции в США, а Гладырь уже находится под стражей в Сиэтле. Его дело рассмотрят первым 22 октября.

Предполагается, что он был системным администратором кибергруппировки, а в его обязанности входила поддержка серверов и каналов связи FIN7 и распределение задач между другими хакерами.

Колпаков и Федоров предположительно руководили местными ячейками киберпреступников.

Каждого из них обвиняют в совершении 26 уголовных преступлений, в том числе в заговоре, мелком мошенничестве, взломе компьютерных приложений, мошенничестве с доступом к устройству и краже личных данных. На данный момент это лишь обвинения, а украинцы считаются невиновными, пока их вину не докажут в судебном порядке, подчеркивают в минюсте США .

С 2015 года FIN7, известная под названиями Carbanak и Navigator, взломала компьютерные сети компаний из 47 штатов и округа Колумбия, похитив личные данные более 15 миллионов клиентов около сотни американских компаний. Кроме того, киберпреступники взламывали организации и в других странах: Великобритании, Австралии и Франции.

Напомним, что недавно стало известно об аресте троих украинских хакеров по требованию Америки.

Кроме того, другой член украинец из этой же хакерской группировки был арестован испанской полицией в марте.

Борются с киберпреступностью и в Украине – в марте СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров.