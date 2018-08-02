Арест украинских хакеров по требованию США: кто они, чем занимались и что их ждет

Сегодня, 12:46

Америка предъявила Дмитрию Федорову, Федору Гладырю и Андрею Колпакову обвинения в совершении 26 уголовных преступлений

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Трое украинцев, задержанные американскими службами правопорядка по подозрению в причастности к международной хакерской организации FIN7  – это 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладырь и 30-летний Андрей Колпаков.

На сайте министерства юстиции США сообщают, что на данный момент они находятся под стражей, а окружной суд города Сиэтл уже предъявил им обвинения.

Как известно, Гладырь и Федоров были арестованы по американскому ордеру в январе этого года. Первый – в немецком Дрездене, второй – в Бельско-Бяла, Польша. Колпаков был арестован в испанском городе Лепе. Он и Федоров ожидают экстрадиции в США, а Гладырь уже находится под стражей в Сиэтле. Его дело рассмотрят первым 22 октября.

Предполагается, что он был системным администратором кибергруппировки, а в его обязанности входила поддержка серверов и каналов связи FIN7 и распределение задач между другими хакерами.

Колпаков и Федоров предположительно руководили местными ячейками киберпреступников.

Каждого из них обвиняют в совершении 26 уголовных преступлений, в том числе в заговоре, мелком мошенничестве, взломе компьютерных приложений, мошенничестве с доступом к устройству и краже личных данных. На данный момент это лишь обвинения, а украинцы считаются невиновными, пока их вину не докажут в судебном порядке, подчеркивают в минюсте США . 

С 2015 года FIN7, известная под названиями Carbanak и Navigator, взломала компьютерные сети компаний из 47 штатов и округа Колумбия, похитив личные данные более 15 миллионов клиентов около сотни американских компаний. Кроме того, киберпреступники взламывали организации и в других странах: Великобритании, Австралии и Франции.

Напомним, что недавно стало известно об аресте троих украинских хакеров по требованию Америки.

Кроме того, другой член украинец из этой же хакерской группировки был арестован испанской полицией в марте.

Борются с киберпреступностью и в Украине – в марте СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров.
США, украинцы, арест, хакер, киберпреступность
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Хакер получил тюремный срок, фото kactaheda.livejournal.com

Российский хакер получил большой тюремный срок в США

15 Февраля, 14:27

37-летний Владимир Дринкман был арестован в Нидерландах в июне 2012 года, он был экстрадирован в Соединенные Штаты в феврале 2015 года

Евросоюз

Фото: AFP

Испания выдала США российского хакера

2 Февраля, 16:52

В Штатах обвиняемому грозит до 52 лет тюрьмы
Загрузка...

США

фото Голос Америки

В США украинка хранила в доме 130 кг марихуаны

18 Июня, 23:59

Сейчас ей инкриминируют незаконное выращивание марихуаны, что влечет за собой уголовную ответственность

Евросоюз

Хакера передали США. Фото: buhbiz.com.ua

Чехия передала США российского хакера

30 Марта, 19:51

В ноябре 2017 года Высший суд в Праге разрешил выдачу Никулина США
Загрузка...