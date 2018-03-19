Артист Cirque du Soleil разбился насмерть во время выступления

Янн Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю цирка

Акробат цирка Cirque du Soleil Янн Арно разбился насмерть во время выступления в Тампае, штат Флорида, США.

Об этом сообщает BBC.

В субботу, 17 марта, 38-летний артист участвовал в номере на воздушных ремнях и во время спектакля упал на сцену, получив тяжелые травмы. Позже он умер в больнице, сообщает агентство.

В Cirque du Soleil рассказали, что Янн Арно был одним из самых опытных артистов цирка. Он выступал в нем в течение 15 лет.

Компания заявила, что работает с местными властями для расследования причин трагедии.

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Цирк отменил два шоу, запланированных в Тампе на воскресенье.

По словам руководителя Cirque du Soleil Даниэля Ламара, Янн Арно стал третьим погибшим артистом за 34-летнюю историю цирка.

Как сообщалось, ранее полиция Сан-Франциско сообщила о гибели в результате несчастного случая техника шоу Luzia известного цирка Cirque du Soleil. Рабочий, получивший серьезную производственную травму, скончался в больнице. Причиной трагедии стал лифт, оборвавшийся во время репетиции шоу.

Ранее в австралийском городе Брисбен артистка Cirque du Soleil 35-летняя олимпийская гимнастка Лиза Скиннер сорвалась с высоты трех метров во время выступления. Она упала на голову, исполняя номер с обручем на шоу под названием Kooza.