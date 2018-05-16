Белки затащили под капот машины 23 килограмма шишек

Мужчина купила машину полтора месяца назад, однако тогда внутри нее не было никаких шишек

В США, в городе Гейлорд, штат Мичиган мужчина нашел под капотом своего автомобиля 23 килограмма шишек. Об этом сообщает сайт Mlive.com.

Келлен Мур направлялся на работу, но внезапно его капто начал издавать странные звуки. Мужчина заглянул внутрь и увидел еловые шишки. Они полностью заполняли все свободное место.

Позже Мур потратил около 45 минут для того, чтобы достать их оттуда. Мужчина приобрел машину всего полтора месяца назад, и тогда шишек в ней не было. Он пришел к выводу, что их туда спрятали белки. С его точки зрения – для них машина – отличное место для хранения запасов.

Напомним, ворующая конфеты белка "взорвала" сеть.

Кроме этого, в Калифорнии белка оставила без света более 45 тысяч человек. Порядка 45,5 тысячи человек остались без света в калифорнийском городе Сан-Диего, передает телеканал CBS8. Причиной массового отключения света в жилых домах, школах и на предприятиях стала, по предварительным данным, задевшая ЛЭП белка.