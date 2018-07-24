Береговая охрана США изъяла кокаина на 729 млн долларов

Американские правоохранительные органы отчитались об изъятии 52,9 тыс. фунтов кокаина, который везли из Центральной и Южной Америки

За прошедшие два месяца служащие американской береговой охраны изъяли у контрабандистов кокаина на сумму почти в три четверти миллиарда долларов. Как сообщили в ведомстве, наркоторговцы направлялись в США из стран Центральной и Южной Америки.

Ссылаясь на представителя охранного ведомства, издание Washington Examiner пишет, что за указанный срок было изъято 52,9 тыс. фунтов (около 24 тонн) кокаина, совокупная стоимость которого оценивается в 729 млн. долларов.

При этом 57 подозреваемых в контрабанде были взяты под стражу.

В докладе береговой службы приводится и рекордсмен – патрулируя в акватории Карибского моря, за одну смену катер Alert сумел изъять наркотиков суммой в 189 млн. долларов.

Команде другого катер, Steadfast, с конца июня по середину июля удалось изъять около 17 тыс. фунтов кокаина, лишив наркоторговцев примерно 234 млн. долларов.

Как считает командир судна Ален Бальмаседа, этим он и его сослуживцы не только помешали наркотикам попасть на американские улицы, но и нанесли серьезный удар по международным преступным организациям.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп очень резко выступает против драгдиллеров в его стране, а прошедшей зимой даже выступил за смертную казнь за это преступление.

А 14 июня в штате Колорадо задержали украинку с 130 килограммами марихуаны.