Когда твой доход более 100 млрд: Билла Гейтса сняли в очереди за бургерами

Миллиардер - настоящий любитель фастфуда из ресторана Burgermaster и часто обедает там

Фото: facebook.com/mikegalos.

Когда твой доход более 100 млрд: Билла Гейтса сняли в очереди за бургерами https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/10b/008/5c410b0080def.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/10b/008/5c410b0080def.jpg 2019-01-18T04:16:00+02:00 США Миллиардер - настоящий любитель фастфуда из ресторана Burgermaster и часто обедает там

В Facebook появилась фотография, на которой основатель Microsoft Билл Гейтс стоит в очереди у ресторана быстрого питания Dick's Drive-in. Постом со снимком поделился бывший сотрудник Microsoft Майк Галос.

На фото миллиардер Гейтс, засунув руки в карманы брюк, стоит на улице и смотрит в сторону заведения.

"Когда твой доход более $100,000,000,000, и ты стоишь в очереди за бургером, картошкой и колой в Dick's Drive-in, как и все мы...Так ведут себя настоящие богачи, в отличие от золотого подражателя туалетных кресел в Белом доме", – подписал автор фото.

Билл Гейтс – настоящий любитель фастфуда из ресторана Burgermaster и часто обедает там. Пользователей удивил его неожиданный визит в Dick’s Drive-In. Они также отметили, что "он очень хороший человек" и что они стали больше уважать его.

В Twitter тоже оценили поведение Гейтса, и восхитились тем, что он ведет себя как обычный человек. Один из людей отметил, что "любит больше Apple, но Билл вызвал у него уважение своим поступком". Другой же напомнил о том, что компания Microsoft пожертвовала бездомным 500 миллионов долларов.

Билл Гейтс – американский предприниматель и общественный деятель, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft, филантроп. В 2018 году он занял пятое место в списке самых почитаемых мужчин страны.

Ранее мы писали, McDonald's потерял права на бренд Big Mac в Европе. Регулятор решил, что американская компания практически не пользовалась эксклюзивным правом на товарный знак.

Также напомним, что хрупкая девушка стала чемпионом мира по поеданию бургеров. За десять минут ей удалось съесть целых 27 штук.

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