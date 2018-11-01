Болтон рассказал о предстоящей встрече Трампа и Путина

Сегодня, 04:12

Прошлая встреча Трампа с Путиным состоялась 16 июля в Хельсинки

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Париже в ноябре будет, вероятно, непродолжительной.

Об этом сообщил американский журналист, колумнист Washington Post Джош Рогин.

"Болтон заявил, что встреча Трампа-Путина в Париже, "скорее всего, будет непродолжительной". Не саммит, а просто поговорить, я думаю", – заявил он в Twitter.

Ранее о возможности проведения новой встречи двух лидеров Болтон заявлял после встречи с хозяином Кремля, которая состоялась 23 октября в Москве.

Напомним, что 22 октября советник Трампа прибыл в Москву с официальным двухдневным визитом. Среди высокопоставленных чиновников, с которыми он встретился, были и его  российский коллега Николай Патрушеви министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как уже сообщалось, прошлая встреча Трампа с Путиным состоялась 16 июля в Хельсинки Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций. 
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