Болтон рассказал о предстоящей встрече Трампа и Путина

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Париже в ноябре будет, вероятно, непродолжительной.

Об этом сообщил американский журналист, колумнист Washington Post Джош Рогин.

"Болтон заявил, что встреча Трампа-Путина в Париже, "скорее всего, будет непродолжительной". Не саммит, а просто поговорить, я думаю", – заявил он в Twitter.

Ранее о возможности проведения новой встречи двух лидеров Болтон заявлял после встречи с хозяином Кремля, которая состоялась 23 октября в Москве.

Напомним, что 22 октября советник Трампа прибыл в Москву с официальным двухдневным визитом. Среди высокопоставленных чиновников, с которыми он встретился, были и его российский коллега Николай Патрушев, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как уже сообщалось, прошлая встреча Трампа с Путиным состоялась 16 июля в Хельсинки. Встреча лидеров двух стран длилась более четырех часов. Более двух часов президенты общались тет-а-тет, затем на рабочий завтрак к ним примкнули члены делегаций.