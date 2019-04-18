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Болтон заявил, что Трамп закрыл секретные каналы коммуникации с Кубой

Сегодня, 00:40

Администрация Обамы использовала неофициальные секретные каналы коммуникации с Кубой

Джон Болтон
Джон Болтон. Фото: Flickr

Администрация Дональда Трампа прекратила использование секретных каналов коммуникации с властями Кубы, которые были установлены при его предшественнике Бараке Обаме. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Администрация Обамы использовала неофициальные секретные каналы коммуникации с Кубой и даже предоставила им американское коммуникационное оборудование с защищенным доступом. Это были передовые средства, которые в обычной ситуации предназначаются только для самых надежных союзников", — заявил он.

"Я могу сказать, что при президенте Трампе секретных каналов коммуникации с диктатурой в Гаване больше нет. Мы вернули обратно это ценное оборудование", — добавил Болтон.

Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства - Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.

Напомним, что рассматривать либерализацию государственного курса, предусмотренного новой конституцией, депутаты Национальной ассамблеи народной власти начали еще прошлым летом.


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Тег Куба, США, Обама, Трамп, связь, Болтон

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Источник:

ТАСС

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